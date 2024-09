CHAMPIONS, La Juve domina sul PSV, in gol anche Nico

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Buona la prima per la Juventus in Champions e buona la prima per Nico Gonzalez. I bianconeri battono infatti il PSV per 3-1 nella prima partita, allo Juventus Stadium, della nuova fase a gironi. Apre le marcature Yildiz al 21' e 6 minuti dopo raddoppia McKennie, da giocatore ai margini questa estate a elemento importante di questa Juventus. In avvio di ripresa c'è gloria anche per l'ex viola Nico Gonzalez (servito da Dusan Vlahovic) che esordisce dunque in Champions con l'assist ad Yildiz in occasione del primo gol e con la rete al 52'. Dopo i cambi, nel recupero, il PSV fa il gol bandiera con Saibari.