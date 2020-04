CELLINO, Ho saputo del virus con un test sierologico

Massimo Cellino, presidente del Brescia, ha chiarito di essere venuto a conoscenza d'aver contratto il coronavirus attraverso un test sierologico e non con un tampone. "Sono stato due settimane in quarantena a Cagliari - le sue parole a la Repubblica -, poi ho fatto dei controlli ed è venuto fuori che mia ha figlia ha avuto il virus, mentre io ce l'ho ancora in atto. Sento stanchezza eccessiva e forti dolori alle ossa". Naturalmente la sua posizione in merito alla possibile ripartenza del calcio rimane la stessa ed anzi è rafforzata: "Fermiamolo, non ha più senso continuare la stagione".