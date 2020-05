CELLINO, Folle ripartire così. Balotelli? Un errore

Massimo Cellino, presidente del Brescia, ha parlato a BBC World Service's World Football della ripresa del campionato: "Folle, ripartire così è pericoloso. Tre partite a settimana con una preparazione non idonea... Sono preoccupato per i possibili infortuni. In Italia avremo più problemi di quanti non se ne siano presentati in Germania. Balotelli? Non si presenta agli allenamenti. Pensavo che portarlo nella sua Brescia lo avrebbe stimolato, ma evidentemente abbiamo commesso entrambi un errore".