CECCHI GORI, Sta meglio: presto può tornare a casa

FirenzeViola.it

Vittorio Cecchi Gori sta meglio. L'ex presidente della Fiorentina, ricoverato da lunedì scorso presso l'ospedale Gemelli di Roma, sta migliorando, con i medici che lo hanno in cura che stanno provando a stabilizzarlo ulteriormente per permettergli quanto prima di fare ritorno a casa.

L'ex proprietario del club viola si era recato lunedì scorso in ospedale per semplici accertamenti, poi però la situazione si era aggravata fino al ricovero in terapia intensiva a causa di una insufficienza respiratoria. Anche Giancarlo Antognoni si era espresso nei confronti di Cecchi Gori con un post sui social: "Ti auguro di riprenderti e rivederci presto", aveva scritto l'ex capitano gigliato mostrando una foto insieme al suo ex presidente.

Sui social erano stati tantissimi i tifosi viola che avevano espresso vicinanza nei confronti dell'ultimo presidente vincente della storia del club viola. Tanta nostalgia espressa anche nei centinaia di messaggi che hanno raggiunto Radio FirenzeViola nelle ore successive alla notizia del ricovero, anche se in tanti hanno ricordato il presidente anche per il fallimento che poi ha costretto la Fiorentina a ripartire dalla Serie C2 col nome di Florentia Viola.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, rispetto a qualche giorno fa, quando si temeva il peggio viste le gravi condizioni in cui versava Cecchi Gori, c'è maggiore ottimismo in merito alle sue condizioni e anche maggiore speranza di vederlo presto ritornare dai propri cari.