CASTROVILLI, Qua a fare il match. Lo chiede Iachini

Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d'inizio della partita contro la Roma: "Ci vediamo con Pellegrini al prossimo Europeo? Speriamo. È un bravissimo ragazzo e gli faccio un grosso in bocca al lupo per oggi. Noi siamo venuti qua per fare la nostra partita e non per difenderci. E' lo spirito che ci mette in testa il mister, ora sta a noi metterlo in campo".