CASTROVILLI, Noi più spensierati. Ora miglioriamoci

Anche Gaetano Castrovilli è intervenuto ai microfoni di DAZN, ecco cosa ha detto: “Ho subito un brutto intervento. Sono stato in campo altri due minuti e ho detto al mister di non sostituirmi, ho retto. In settimana abbiamo preparato questo tipo di gara, siamo contenti, il mister ha avuto ragione. Ora con la stesso testa andiamo ad affrontare il Cagliari. La paura un po’ blocca, ma oggi ci siamo sciolti. Abbiamo una squadra forte, c’è solo da migliorarsi e da migliorare sul campo. Come può divertirsi la Fiorentina? Ora saremo più spensierati, quindi riusciranno le giocate. Di conseguenza si gioca meglio e c’è più fiducia".