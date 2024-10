CASSANO, Prandelli geniale tatticamente. A Euro2012…

FirenzeViola.it

Nell’ultimo episodio di Viva El Futbol, Antonio Cassano ha ricordato l’Europeo del 2012 e l’allora Ct Cesare Prandelli: “Nell’europeo del 2012 Prandelli faceva ruotare benissimo tutto il centrocampo, era fenomenale sotto questo punto di vista, diceva di ruotare perchè Pirlo lo andavano sempre a pressare e marcavano, diceva a Pirlo di andare via e poi faceva abbassare Montolivo o Marchisio. Prandelli era geniale dal punto di vista tattico, era fenomenale, infatti in quell’europeo non eravamo la seconda squadra più forte dopo la Spagna ma siamo arrivati in finale perchè Prandelli è stato un top nella preparazione.

Lui faceva girare bene il centrocampo con dei giochini di posizione tra Pirlo, Marchisio e Montolivo. Giocavamo 3-5-2 con sulle fascia Balzaretti e Maggio, in difesa Bonucci, Chiellini e Barzagli”.