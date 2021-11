CASO BECCAGLIA, Individuato un secondo tifoso

In merito al caso Greta Beccaglia, la giornalista molestata nel post gara di Empoli-Fiorentina, l’edizione online del Corriere Fiorentino scrive che in queste ore a Digos sta concentrando la sua attenzione nei confronti di un secondo tifoso fiorentino nato in provincia: anche lui avrebbe palpeggiato la Beccaglia. Ieri mattina quest’ultima ha presentato querela alla Questura fiorentina e gli agenti del Commissariato di Empoli hanno individuato l’uomo incrociando le immagini delle molestie in tv con quelle riprese dalle telecamere di sorveglianza dello stadio. Vanno avanti le indagini da parte del commissariato di Empoli per identificare altri tifosi che sarebbero resi responsabili di molestie anche solo verbali verso la giornalista.