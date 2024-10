CASADEI, Non ho valutato prestiti. Fatto bene a restare

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il centrocampista del Chelsea, obiettivo di mercato della Fiorentina nell'ultima sessione di mercato, Cesare Casadei è stato intervistato da TuttoSport per parlare della sua permanenza a Londra nonostante le tante voci di mercato. Questo un estratto delle sue parole: "Dopo aver parlato con il tecnico ero sicuro al 100 per cento che avrei fatto bene a restare. Sono rimasto senza valutare eventuali prestiti e non potrei essere più orgoglioso di giocare al Chelsea. I paragoni? Sono lusingato, mi ispiro a Milinkovic-Savic e da bambino avevo come idolo Kakà.

Inter? Non nutro nessun rancore per la cessione. Nazionale? Ogni calciatore italiano lo sogna, bisogna meritarsela col lavoro e con l'umiltà. Vedo Pisilli, Maldini, Gabbia: bello".