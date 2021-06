CARBONI, Gonçalo Guedes giocatore da alti e bassi

Amedeo Carboni, ospite a TMW Radio, ha parlato di diversi temi toccando anche il mercato della Fiorentina. Così l'ex difensore di Fiorentina, Roma e Valencia su Gonçalo Guedes, esterno portoghese del Valencia nel mirino dei viola: "Posso parlarvi del giocatore, senza provare a prevedere il futuro. Guedes ha dei numeri straordinari, calcia benissimo, corre, è bravo nel dribbling ma ha avuto degli alti e bassi. Non so se sia dovuto al fatto che da giovane magari fai fatica a mantenere certi livelli o al fatto che la situazione un po' così del Valencia non l'abbia aiutato. Però è ancora giovane e straordinario, il Valencia l'ha pagato tantissimo. Non credo la Fiorentina pagherà certe cifre, il giocatore poi ha pure un contratto pesante. Economicamente non so, tecnicamente vale la pena".