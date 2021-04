CAPUTI, Gattuso ok per Firenze ma io dico altri due

Massimo Caputi, noto giornalista e cronista, ha parlato delle possibilità attorno alla panchina della Fiorentina: "Gattuso secondo me è un allenatore adatto per la Fiorentina, anche se gli ci vorrebbero i giocatori giusti. Due allenatori che mi piacerebbero però sono Juric e Italiano, stanno facendo un ottimo lavoro. Poi non so se i tifosi vogliono qualcuno che possa attrarre grandi nomi ma la cosa veramente importante è che siano chiari gli step del percorso. Di grandi nomi che non allenano ce ne sono, e in generale di bravi allenatori ne abbiamo: se fossi una società che punti a crescere, senza voler vincere da subito il campionato ma per diventare una grande realtà del nostro campionato e aspirare all'Europa, andrei su proifli giovani, e non l'usato sicuro col nome che attira".