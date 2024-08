CAPOZUCCA, Palladino? Inattesa questa crescita top

FirenzeViola.it

Il direttore sportivo, Stefano Capozucca, ha parlato a Sportitalia della nuova avventura di Raffaele Palladino a Firenze: "Un altro… figliolo per me. Tutti ragazzi che mi lasciano grandi ricordi, questo mi fa rattristare perché significa che sono invecchiato (ride, ndr). L’ho avuto anche lui a Genova, sotto la guida di Gasperini, è un ragazzo che ha fatto bene e onestamente non mi aspettavo una affermazione così importante da parte sua.

Però l’ho visto migliorare ogni anno e lui è un ragazzo ponderato. L’ho detto anche in un’altra occasione: penso che la sua maturazione tecnica, al al di là delle capacità, sia dovuta anche al fatto di aver lavorato a Monza con un maestro come Galliani".