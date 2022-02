CANOVI, ACF ha sbagliato a vendere Vlahovic

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato il decano dei procuratori sportivi Dario Canovi.

Che ne pensa delle prime parole di Vlahovic alla Juventus?

"Credo che la Juventus abbia fatto una grande operazione. Chi ha sbagliato in tutti i sensi la Fiorentina. A giugno lo avrebbe venduto a cifre ben superiori. E' un giocatore che difficilmente sbaglia una prova e con lui sarebbe entrata in Europa. Vlahovic ha un mercato enorme. La Juve si è mossa intelligentemente prima e ha capito che sarebbe stato molto più difficile arrivarci in estate. Ti dà più possibilità di andare in Champions ma manca il gioco e il centrocampo. Sono questi i punti deboli".