CANIZARES, Percassi? Si vede che non va in campo

Nel corso dell'intervista esclusiva concessa a TMW a poche ore da Atalanta-Valencia, gara d'andata degli ottavi di finale di Champions in programma stasera a San Siro, la leggenda dei pipistrelli Santiago Canizares ha commentato così le tanto discusse dichiarazioni post-sorteggio del presidente nerazzurro Antonio Percassi: "Valencia regalo di Natale per l'Atalanta? È stata una magnifica notizia, per il Valencia e non certo per l'Atalanta. Ricordo che da giocatore mi arrabbiavo tantissimo quando un nostro dirigente diceva pubblicamente che un determinato sorteggio gli era piaciuto e che avremmo passato il turno senza alcuna difficoltà. In questi casi, si nota chi lavora dietro a una scrivania e chi invece va in campo domenica dopo domenica: frasi di questo tipo hanno infatti l'effetto contrario di quello sperato, perché finiscono per caricare a mille il rivale creando troppe aspettative sui propri giocatori. Mai sottovalutare l'avversario nel calcio, servirebbe un po' più di cautela nel presentare un ottavo di finale di Champions".