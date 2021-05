CALLEJON, E' diventato padre: nata la piccola Chloé

Jose Maria Callejon è diventato padre. Come si apprende infatti dall'account Twitter ufficiale della Fiorentina, lo spagnolo è adesso il papà della piccola Chloé Callejon Ponsati. Una gioia extra campo dopo una stagione difficile per l'ex Napoli che non è riuscito ad esprimersi come ci si aspettava. Di seguito gli auguri del club:

BENVENUTA CHLOE'



Fiocco rosa in casa viola è nata la piccola Chloé Callejón Ponsati.

Auguri alla famiglia Callejon da tutta la Fiorentina.#ForzaViola #Fiorentina — ACF Fiorentina (@acffiorentina) May 14, 2021