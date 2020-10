CAIRO, Vogliamo finire la Serie A: regole ok. Serve...

Al termine dell'assemblea di Lega Serie A, il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato alla stampa presente, iniziando dall'offerta di CVC per i diritti televisivi. Queste le sue parole raccolte da TuttoMercatoWeb.com: "Si va avanti a trattate in esclusiva per le prossime 4 settimane".

CVC ha fatto due offerte?

"Vanno negoziate nelle prossime quattro settimane e vedremo se interesserà più una o l'altra".

Dopo la positività di CR7 c'è ancora più preoccupazione? Aumentano rapidamente i casi.

"Aumentano ma dobbiamo ragionare seguendo le regole che ci siamo dati. Pensiamo alla regola della UEFA e a quella fatta qui in Italia. Questa è la strada maestra, sappiamo di essere in un periodo complicato ma è importante che il campionato proceda, parliamo di un momento di divertimento per la gente e di un'industria importante. Dobbiamo fare le cose in sicurezza, andando avanti con le regole che vanno tenute in considerazione".

Il campionato è una corsa a ostacoli.

"L'ho detto prima, abbiamo regole scritte sia dalla UEFA che dalla Lega Serie A. Abbiamo un jolly in Italia in caso di 10 positivi e dobbiamo andare avanti preservando comunque la salute di tutti. Abbiamo appena ricominciato, dobbiamo cercare di portare a termine il campionato. Ci sono momenti in cui aumentano le difficoltà ma deve esserci grande senso di responsabilità da parte di tutti. Il virus si può prendere anche facendo una vita monacale".

Sarebbe il caso di tornare in una bolla?

"Nessuno la vorrebbe ma dovendo tutelare il campionato sicuramente ogni cosa che può essere d'aiuto va fatta. Vediamo a cosa arriveremo, il protocollo c'è ma se non basterà staremo a vedere. I positivi aumentano ma aumentano tanto anche i tamponi. Dobbiamo tenere conto anche di questo. Dobbiamo capire come vanno le cose ma tutto va considerato. La salute resta la cosa più importante".

La riunione di Lega?

"L'assemblea si è espressa sull'esclusiva da dare a CVC per le prossime 4 settimane per i diritti tv. Vedremo se chiuderemo la trattativa, poi parleremo della governance. Eravamo il secondo campionato europeo nel 2012 per diritti tv, oggi siamo più indietro, la Liga spagnola ci ha superato di tantissimo, ci ha quasi doppiato in sette anni e questo non può andare bene. Abbiamo gestito male la situazione e dobbiamo agire di conseguenza. CVC ha offerto un miliardo e seicento milioni, vedremo come andrà a finire. Dobbiamo gestire comunque in maniera diversa la Lega per recuperare terreno".