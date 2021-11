CAGLIARI, Denunciato tifoso che insultò Felix Afena

La gioia dell'esordio in Serie A di Felix Afena, talento del momento in casa Roma, era stato macchiato da un episodio spiacevole verificatosi sulle tribune della Unipol Domus. Un tifoso del Cagliari l'aveva infatti bersagliato ripetutamente di epiteti razzisti, non indietreggiando nemmeno di fronte ai rimproveri di uno steward. A quel punto - riferisce il Corriere dello Sport - è intervenuto il capo unità, che ha annotato il numero del biglietto del soggetto in questione (un quarantanovenne originario di Nuoro). Un'azione che ha consentito alla Digos di risalire alla sua identità e di denunciarlo per "atti di discriminazione per motivi razziali" e "violenza o minaccia nei confronti degli addetti dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive". Non sono peraltro esclusi altri provvedimenti nei suoi confronti.