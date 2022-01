CAG-FIO, Le previsioni dei siti scommesse sul calcio

Domenica alle 12:30 la Fiorentina sarà impegnata in terra sarda contro il Cagliari terzultimo in classifica: una partita teoricamente alla portata degli uomini di Italiano, complici gli ultimi eccellenti risultati (vittoria ai supplementari di Coppa Italia contro il Napoli e goleada contro il Genoa) ottenuti dopo il tracollo di Torino. Ma proprio come insegna il ko rimediato nella città della Mole, sono vietate distrazioni e cali di tensione, a maggior ragione se i Viola vorranno continuare a cullare il sogno di una qualificazione alle coppe europee, risultato che a Firenze manca ormai da 5 anni. Dopo un girone di andata al di sopra delle aspettative, ora l’obiettivo di Biraghi e compagni è quello di confermarsi anche nel girone di ritorno, dimostrando di aver definitivamente assimilato l’impronta mentale e tecnica impressa da Vincenzo Italiano. Lo stesso allenatore è ben consapevole che sia necessario uno step mentale rispetto alle ultime stagioni e per questo motivo chiede costantemente ai suoi ragazzi grinta e concentrazione, qualunque sia l’impegno, proprio come accaduto contro il Genoa: affrontare la terzultima squadra del campionato non deve essere motivo di cali di ritmo o di attenzione.

I pronostici

Andiamo dunque ad analizzare i pronostici sul match secondo i migliori siti di scommesse sul calcio recensiti su truffa.net. Secondo gli esperti del settore la Fiorentina è ampiamente favorita, avendo circa il 60% di probabilità di vittoria, mentre sia la vittoria del Cagliari che il pareggio sono quotati oltre 4 volte la posta giocata. Secondo i bookmakers è probabile che verranno realizzati 3 o più gol ed è altrettanto probabile che ambedue le squadre non segnino: sulla base di queste previsioni i risultati più quotati sono lo 0-1, l’1-1, l’1-2 e lo 0-2, chiaramente in favore dei gigliati.

Passando ai marcatori, i bookmakers ritengono che il capocannoniere della Serie A Dusan Vlahovic, abbia il 60% di possibilità di segnare un gol al Cagliari, il 25% di possibilità di realizzare una doppietta e circa il 10% di probabilità di portarsi a casa il pallone realizzando una tripletta.

Tra gli altri marcatori più quotati troviamo in ordine: Piatek, Saponara, Sottil, Nico Gonzalez e il cagliaritano Joao Pedro (con il 33% di possibilità di realizzare una rete).

I difensori del Cagliari Christian Oliva e Christos Koufarlidis sono i due giocatori che, sempre secondo i bookmakers, hanno più probabilità di ricevere un cartellino durante il match.

Molto alte anche le probabilità che durante la partita venga fischiato un calcio di rigore (40%), mentre l’espulsione di un giocatore durante i 90 minuti è quotata oltre 4 volte la posta per circa un 23% di probabilità. Un autogol durante il match viene quotato 11 volte la posta giocata (circa 9% di probabilità).

Le probabili formazioni

Come già detto la Fiorentina arriva all’impegno contro il Cagliari con il morale molto alto dopo la goleada contro il Genoa e anche per questo Vincenzo Italiano non dovrebbe operare troppe modifiche: tuttavia Dragowski, recuperato dopo l’infortunio, insidia Terracciano per il ruolo di portiere titolare. Una piccola bega in casa Viola, soprattutto considerando le dichiarazioni dell’agente del portiere polacco che ha lasciato intendere che il suo assistito è troppo forte per stare in panchina. Se in porta il dubbio Terracciano-Dragowski verrà risolto solo poco prima del match, la difesa, complice l’ottima prova contro il Genoa e complice l’assenza di Martinez Quarta, dovrebbe essere confermata in toto: Odriozola a destra, Milenkovic e Igor al centro e Biraghi a sinistra. A centrocampo Bonaventura e Torreira sono sicuri del posto, mentre per il terzo spot è lotta tra Maleh, Duncan e Castrovilli. In attacco alle spalle dell’inamovibile Vlahovic, giocheranno Nico Gonzalez e uno tra il neo acquisto Ikoné o Callejon, al momento favoriti su Saponara e Sottil.

Per quel che riguarda il Cagliari invece Walter Mazzarri avrà il problema opposto rispetto ad Italiano. Nessun problema di abbondanza e pochissimi ballottaggi, ma anzi, un’emergenza vera e propria soprattutto a causa dei contagi per via del Covid-19: Cragno, Deiola, Grassi, Lovato, Bellanova, Lykogiannis, Cavuoti e Aresti sono risultati positivi al virus e saranno quindi indisponibili, aggiungendosi così agli squalificati Carboni e Pavoletti e agli infortunati Rog, Ceter, Strootman e Walikiewicz.

Nonostante le tante assenze, Mazzarri si affiderà comunque al suo modulo preferito, un 3-5-2 composto da: Radunovic in porta, Altare, Ceppitelli e Goldaniga in difesa, Zappa, Nandez, Marin, il giovane Ladinetti e Dalbert sulla linea di centrocampo, mentre in attacco occasione per Pereiro a supporto di capitan Joao Pedro.

Insomma sarà un Cagliari davvero rimaneggiato che dovrà far di necessità virtù, ma per la Fiorentina si tratta di un’occasione da non sprecare per cogliere altri 3 punti che potrebbero essere fondamentali nella corsa all’Europa.