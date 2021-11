C. LIBERTADORES, Vince il Palmeiras di Felipe Melo

Il Palmeiras concede il bis: in una finale di Copa Libertadores tutta brasiliana i verdao superano per 2-1 il Flamengo grazie alle reti di Veiga e Deyverson, quest'ultimo in gol durante il primo tempo supplementare, dopo che il pareggio di Gabigol aveva mandato la gara ad oltranza. Secondo successo di fila per la formazione di Abel Ferreira, terzo nella storia del prestigioso club brasiliano. Nella finale giocata a Montevideo protagonisti anche due ex Fiorentina: nel Palmeiras, Felipe Melo è entrato nei minuti finali del secondo tempo supplementare, poco più di otto minuti in cui la vecchia conoscenza del calcio italiano ha fatto comunque in tempo a prendere il classico cartellino giallo; per il Flamengo in campo invece Pedro, anche lui subentrato nel finale per cercare di arrivare al pareggio.