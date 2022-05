C.LEAGUE, Le scelte ufficiali di Liverpool-R.Madrid

Manca davvero pochissimo al fischio d'inizio di quella che, probabilmente, sarà una delle finali di Champions League più spettacolari degli ultimi tempi. Liverpool e Real Madrid scenderanno in campo per l'ultimo atto della competizione, i Blancos per vincere la quattordicesima coppa, i Reds per la settima.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konatè, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Thiago; Diaz, Salah, Mané. Allenatore: Klopp.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modrić; Valverde, Benzema, Vinícius Júnior. Allenatore: Ancelotti.