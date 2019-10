C. LEAGUE, Il Napoli non va oltre lo 0-0 a Genk

Il Napoli pareggia a Genk: finisce 0-0. Nessun gol, un punto per testa, e alla fine il Napoli può mangiarsi le mani fino a un certo punto. Perché, se il conto dei legni recita due traverse e un palo colpiti dagli uomini di Carlo Ancelotti, è altrettanto vero che il Genk ha tenuto testa agli azzurri e ha messo in difficoltà Alex Meret, a conti fatti comunque tra i migliori dei suoi.

L'altro anticipo di Champions, tra Slavia Praga e Borussia Dortmund (partita del girone di cui fa parte l'Inter) è finita 0-2 per la squadra tedesca.