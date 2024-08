C.ITALIA, Le partite di oggi: c'è Empoli-Catanzaro stasera

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Oggi si scende in campo d nuovo per giocare alcune partite preliminari di Coppa Italia. Ieri si è qualificato con difficoltà il Monza ai rigori, contro il Sudtirol. Vanno al prossimo turno ma con più facilità e sfruttando il fattore campo anche Genoa, Udinese e Sassuolo. Si parte nel pomeriggio con Cremonese-Bari e Verona-Cesena, anche queste partita difficile da decifrare come pronostico. Si chiude in serata con Napoli-Modena. Nella parte di tabellone che interessa alla Fiorentina ci sarà Empoli-Catanzaro, da cui uscirà la vincente che affronterà una tra Torino e Cosenza (in programma domani sera) per poi decidere l'ottavo di finale contro i viola. Ecco di seguito il programma.

Le partite in programma:

18:00 Cremonese-Bari

18:30 Verona-Cesena

20:45 Empoli-Catanzaro

21:15 Napoli-Modena