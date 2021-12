C. ITALIA, Le formazioni ufficiali di Spezia-Lecce

Anche oggi proseguono le sfide valide per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Due le partite in programma, alle 18 Spezia-Lecce, alle 21 Sampdoria-Torino. Il tabellone degli ottavi si sta dunque per completare. Per ora queste le sfide che si disputeranno il 12 e il 19 gennaio: Venezia - Atalanta, Milan - Genoa, Lazio - Udinese, Empoli - Inter, Sassuolo - Cagliari e Napoli - Fiorentina. La vincente di Spezia-Lecce è attesa dalla Roma mentre la Juve attende la vincente della sfida di questa sera.

Ecco le formazioni ufficiali della prima sfida tra Spezia e Lecce:

SPEZIA (3-5-1-1): Zoet; Hristov, Erlic, Bertola; Ferrer, Sher, Kiwior, Agudelo, Bastoni; Strelec; Nzola. Allenatore: Thiago Motta.

LECCE (4-3-3): Bleve; Calabresi, Meccariello, Dermaku, Barreca; Helgason, Blin, Bjorkengren; Listkowski, Olivieri, Rodriguez. Allenatore: Marco Baroni.