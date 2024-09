C.AVORIO, Vince contro il Ciad ma Kouame non entra

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Costa d'Avorio campione africano in carica batte anche il Ciad per 2-0 ed è prima a 6 punti nel girone di qualificazione alla prossima Coppa d'Africa. Il risultato è maturato tra la fine del primo tempo e l'inizio della ripresa. Nel recupero prima dell'intervallo è infatti Krasso a portare in vantaggio i suoi, al 55' Diakhite firma il doppio vantaggio. Rimane in panchina l'attaccante viola Christian Kouame, dopo appena 4 minuti (più recupero) nella prima gara con lo Zambia. Il giocatore che rientrerà a Firenze nelle prossime ore si consolerà con il club e soprattutto con il rinnovo già in ponte.