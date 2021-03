BUCCIANTINI, Vlahovic, basta parlare del contratto

Marco Bucciantini, volto ed opinionista di Sky nonché ex firma de L’Unità, ha parlato del momento legato alla Fiorentina, a pochi giorni dal big match con il Milan: “Adesso la Fiorentina è in una zona “arancione”, che è certo meglio di quella rossa… La classifica verrà risalita quando la Viola darà un’altra impressione di sé: ci aspettavamo tutti altre cose dalla squadra, anche se il campionato italiano da ormai un lustro ha le stesse sette squadre. C’è una difficoltà oggettiva a diventare competitivi. Prandelli stanco? Mi ha colpito che lo abbia detto lui, questo è un mondo dove si tende a nascondere le proprie debolezze. La stanchezza è una cosa bellissima perché arriva dopo un impegno fisico e mentale: alcune volte riesci a superarla con l’euforia e spero che accada questo. Dare tutto stanca ma questo è un bel segnale, per cui penso che Cesare più che un traghettatore sia un valore. Vlahovic? Vi pare normale che a poche ore dalla sua prima tripletta si parla solo del rinnovo? Ad appena 36 ore dai suoi gol! Una volta si parlava di un gol per una settimana, ora si parla solo del contratto: basta. Dusan è maturato perché non è mai stato messo in discussione, è cresciuto in tutto oltre ai gol fatti”.