BUCCHIONI, La Viola adesso programma: Ikone al top

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato di calciomercato soffermandosi in particolare sul colpo di mercato messo a segno dalla Fiorentina con l'arrivo di Jonathan Ikonè. Ecco le sue parole: "Il lavoro fatto da Italiano è ottimo, ha dato gioco, carattere. Giocatori perduti si sono ritrovati in un gioco in cui si divertono. Arriva un giocatore di qualità, è un ragazzo cresciuto con Mbappé ed è un bel biglietto da visita. Ha già giocato la Champions, ha debuttato in nazionale francese, porterà molto nella Fiorentina. E' un acquisto azzeccato. Mi piace che la Fiorentina abbia cominciato a programmare".