BRESSAN, Viola? Vedo mancanza di fiducia e paura

Nel corso del TMW News è intervenuto Mauro Bressan che ha parlato anche di Fiorentina: "Vedo mancanza di fiducia. Non mi sarei mai aspettato questo campionato. I valori ci sono ma la squadra non ha fiducia nei propri mezzi, ha paura. Non si può dire che Biraghi sia quello visto finora, lo stesso si può dire di Pulgar e Amrabat. Andare in campo e saper di essere in quelle posizioni non fa bene e non fa giocare in maniera ottimale i calciatori".