BRESCIA, "Solito" Cellino: via Lopez, c'è Gastaldello

Il presidente Massimo Cellino non perde il vizio degli esoneri, nel Brescia così come faceva nel Cagliari. A farne le spese è ancora Diego Lopez al secondo addio al Brescia. L'uruguaiano in questa sua seconda avventura aveva sostituito Luigi Del Neri solo ad ottobre. Oggi, alla vigilia della gara con la Cremonese (si tratta del recupero della gara rinviata per i tanti casi di Covid in casa delle rondinelle), la decisione di un nuovo cambio: via Lopez, arriva Gastaldello per il quale tra l'altro deve essere chiesta una deroga. Una scelta ad interim pare, visto che l'allenatore "designato" a sostituire Lopez sarebbe Dionigi che però deve liberarsi dal contratto con l'Ascoli.