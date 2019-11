BRESCIA, Esonerato Corini. No di Prandelli e Iachini

Da qualche ora, ufficialmente, Eugenio Corini non è più l'allenatore del Brescia. Tra i nomi per la sua successione ci sarebbe anche quello dell'ex allenatore viola Cesare Prandelli anche se, a meno di clamorosi colpi di scena, non sarà lui il nuovo tecnico delle Rondinelle. C'era qualche perplessità da parte del presidente Massimo Cellino che, nelle ultime ore, aveva in realtà fatto marcia indietro, proponendogli 18 mesi di contratto con bonus subordinati al raggiungimento della salvezza e a certe prestazioni.

Prandelli però non sarebbe del tutto convinto di accettare la panchina che, così, rimane vacante. Rifiuti di Nicola, Iachini e Diego Lopez, le piste portano a Massimo Carrera e Fabio Grosso Soprattutto quest'ultimo visto che, come si apprende da Sky Sport, ha in questi minuti risolto il contratto con cui era legato all'Hellas Verona.