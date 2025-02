Borghi sul ko dell'Inter: "Vediamo lunedì, ma meglio uno schiaffo oggi che a maggio"

Nel suo intervento ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, il giornalista e commentatore di Sky Stefano Borghi ha commentato così il ko nerazzurro contro la Fiorentina: "Contro ogni dimostrazione continuo a considerare l'Inter la squadra da battere: certo, poi passa il tempo, mancano 15 giornate e gli azzurri sono su questo obiettivo e basta mentre i nerazzurri anche su tutti gli altri e questo avrà sempre più un peso. Vediamo come va lunedì Inter-Fiorentina: a volte uno schiaffo al momento giusto è meglio di una carezza, ma devi interpretarlo subito. Non è la sconfitta di Firenze che toglie possibilità e valore all'Inter: magari ha lo zero virgola qualcosa in meno di vincere il campionato, mentre in Champions non cambia granché.

A patto di capitalizzare l'esperienza negativa vissuta: perché io ho l'impressione che nel 2025 l'Inter abbia sbagliato un po' di volte".