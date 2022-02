BORGHI, Cabral? Se uno segna, lo fa ovunque

Stefano Borghi, telecronista DAZN, ha parlato sul proprio canale Youtube anche di Fiorentina e delle operazioni di mercato della società viola: "Sarà difficile dimenticare Vlahovic ma credo che la società viola lo abbia venduto bene risolvendo una situazione complicata. La Fiorentina ha benzina per andare avanti con il suo progetto. Era il top player, ma la Fiorentina è un squadra che gioca bene nel complesso. Poi non dobbiamo dimenticarci che sono arrivati acquisti del calibro di Ikoné, Piatek e Cabral. Sono curioso di capire chi tra questi ultimi due sarà il titolare. Il primo è un finalizzatore, il secondo è un grande goleador che sa giocare anche per la squadra. Il fatto che giocasse in Svizzera non cambia nulla: se uno sa segnare, segna ovunque. Ho solo un dubbio sul fattore fisico, perché non mi sembra molto veloce".