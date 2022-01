BONIEK, Piatek attaccante molto importante. Deve...

Zbigniew Boniek, vicepresidente UEFA ed ex presidente della Federazione calcistica della Polonia, ha parlato di molte tematiche, tra cui l'arrivo di Krzysztof Piatek alla Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Devo dire che sono stato un po' sorpreso perché non mi aspettavo questa notizia, ma sono contento per lui. In Italia si è trovato bene, ha avuto un boom, si è fatto apprezzare per le sue qualità realizzative e spero che questa volta possa dare un grandissimo contributo alla Fiorentina. Sono contento perché, se riesce a entrare, a segnare e a fare quello che ha fatto con Genoa e Milan, avrà anche la gratificazione della nazionale polacca che ha bisogno di un attaccante come lui".

Come lo vede nel gioco di Italiano?

"Questo non lo so perché non seguo quotidianamente la Fiorentina. Conosco bene gli schemi, so che c'è un attaccante centrale molto forte che è Vlahovic, destinato a fare una grandissima carriera. So benissimo che non vuole rinnovare, ma non sono cose che mi interessano. Con Vlahovic, Piatek e qualcun altro i viola sono ben coperti".

Come si spiega il calo di rendimento di Piatek al Milan prima e in Germania dopo?

"Non ho idea perché non parlo con il ragazzo da un anno. Se un giocatore ha segnato e giocato bene, vuol dire che è abituato a questi livelli. Adesso è entrato in un tunnel, in un momento negativo e dovrà lavorare su questa cosa, ma ha fatto vedere che appartiene a una categoria di attaccanti molto molto importanti. Bisogna solo cercare di recuperarlo, ma non si fa per caso quello che ha fatto lui nel breve tempo che è stato in Italia".

Come giudica la stagione di Dragowski e cosa gli consiglia per il suo futuro?

"Devo dire che è un portiere della Nazionale, molto forte. Mi ricordo a 17-18 anni, quando giocava in Polonia, se ne parlava molto bene, vedo che anche con la Fiorentina fa delle cose molto molto positive. Non sono uno specialista per parlare dei portieri, c'è anche un preparatore per loro e sono loro ad avere voci in capitolo. Non sono in grado di dare giudizi definitivi, ma ha grosse qualità. Sento parlare e leggo che tante squadre sono interessate e vogliono averlo".