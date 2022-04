BONFRISCO, Doveri ieri sera bene in tutti gli episodi

Angelo Bonfrisco, durante la trasmissione Triplice Fischio, ha commentato così l'arbitraggio di Juventus-Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni riportate da TuttoJuve.com: "Doveri è certamente un ottimo arbitro, lui e Orsato sono quelli che hanno offerto le migliori prestazioni questa stagione. Ci metto subito dietro Di Bello. La caratteristica principale di Doveri è la presenza vicino all'azione in tutta la gara. Ha preso il passo giusto, è un arbitro che può fare molto bene qualunque tipo di partita. Per quanto riguarda gli episodi, tutti ben risolti. Al 35esimo c'è un tocco con il braccio di De Sciglio, assolutamente non punibile. L'episodio da VAR al 60esimo per l'annullamento del gol di Rabiot: corretta la decisione e buona la collaborazione tra Doveri e il VAR Banti. Infine c'è la spinta di Biraghi su De Ligt, in area, giudicata non sufficiente dall'arbitro per l'assegnazione di un calcio di rigore, visto anche il metro adottato per tutta la gara. Ventinove falli, partita risolta bene con cinque ammonizioni tutte corrette".