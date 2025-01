BOLOGNA, Lykogiannis può partire. E riecco Biraghi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

In casa Bologna tiene ancora banco la questione terzino sinistro. La formazione di Vincenzo Italiano sarebbe anche apposto di per sé, con Juan Miranda e Charalampos Lykogiannis come coppia più che collaudata. La situazione potrebbe però cambiare in caso di partenza di Lykogiannis: l'esterno greco piacei in patria e, secondo Tuttomercatoweb.com, è inseguito dal Paok di Salonicco e dall'AEK Atene ed è in scadenza al 30 di giugno del 2025. Per questo il difensore deve capire cosa vuole fare per il suo futuro: se giocarsi fino in fondo le proprie carte in Emilia, oppure ritornare in patria per avere un contratto decisamente più lungo, fino al 2027. L'Aek è in vantaggio ma, appunto, non è l'unico club che lo sta seguendo già per questa seconda parte di stagione.

In caso Lykogiannis andasse via, secondo Tuttomercatoweb.com, ecco che la soluzione sarebbe già in predicato di esistere. Cioè Cristiano Biraghi, difensore che Vincenzo Italiano conosce bene per averlo allenato per tre stagioni con la Fiorentina, di fatto un insostituibile. Ieri il terzino ha seguito in tribuna con la dirigenza la partita contro il Torino, terminata 1-1. Anche per lui c'è il contratto in scadenza a giugno, con un'opzione che non verrà attivata.