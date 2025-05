Bologna, disavventura per i tifosi: mancano pullman per andare a Roma

vedi letture

In un giorno storico per il tifo bolognese, alcuni supporter rossoblù stanno vivendo un' inaspettata disavventura questa mattina per molti tifosi del Bologna in partenza per Roma, che staserà ospiterà la finale di Coppa Italia tra il Milan e i rossoblù. Secondo quanto riporta l'edizione on line de "Il Resto del Carlino", alcuni pullman non si sono presentati all'appuntamento per imbarcare i supporter del Bologna che si erano organizzati così per arrivare nella Capitale.

I pullman organizzati partivano da diversi punti di Bologna e a diversi orari: il gruppo che si è radunato al Villaggio Ina a Borgo Panigale poco dopo le 10 - si legge -, è arrivato sul posto già sapendo che forse avrebbe scoperto che non c'era il pullman come successo ad altri tifosi che stavano segnalando il problema sulle chat comuni (stessa scena dalle parti di San Lazzaro). In sintesi, pare che in tutto non si siano presentati all'appello sette-otto pullman. Con conseguente corsa a rimediare, cercando chi potesse avere un'auto per arrivare a Roma.