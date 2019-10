BISOLI, Ribery si è messo in gioco. Mio figlio Dimitri...

Pierpaolo Bisoli, doppio ex - da giocatore del Brescia e da vice allenatore viola - analizza la partita di lunedì prossimo: "Chiesa e Ribery non danno punti di riferimento, a tutti piacerebbe averli e Montella se li è ritrovati. La nota positiva di Ribery è che è venuto a Firenze non con un bagaglio ormai vecchio ma si è rimesso in gioco, per dimostrare che tipo di giocatore è ancora. E avere contro un giocatore come Chiesa crea problemi. Ma gli si chiede sempre una corsa in più, non può essere sempre lucido. Arriverà però anche il momento in cui farà una corsa in meno per essere più freddo sotto porta. Montella? Sta trovando la quadratura, dopo un momento in cui poteva anche essere sostituito. La Fiorentina ora ha un futuro assicurato con tanti giovani. Brescia ha fatto buone prestazioni contro Juve e napoli ma non è bastato, la giocata di un campione a volte è la differenza tra A e B. Mio figlio Dimitri? Si è fatto da solo, ha giocasto tutte le categorie per essere in A, ma io lo giudico sempre come allenatore e non come padre".