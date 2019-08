BISCARDI, Ribery non si è presentato bene dicendo...

Il giornalista sportivo Maurizio Biscardi, figlio dell'indimenticato Aldo, ha espresso la sua opinione sull'arrivo di Franck Ribery alla Fiorentina: "Sono due anni che gioca poco e male, ma ha il nome giusto per far sognare i tifosi. Si è già presentato dicendo che ancora non è pronto, e non è cosa da poco conto. Non è un buon viatico partire così. Alla Fiorentina servono ancora un difensore di fascia e un attaccante, anche un centrocampista non farebbe male. Molto dipenderà dal futuro di Simeone".