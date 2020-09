BIRAGHI, Tra sfida del cuore e rinnovo a 1,5 mln annui

Quella di sabato a San Siro contro l'Inter sarà una sorta di partita del cuore per Cristiano Biraghi. Questo è quanto si legge nel Corriere dello Sport di oggi, che sottolinea come arrivi subito la sfida che per il terzino della Fiorentina non potrà mai essere come tutte le altre: milanese, cresciuto nell'Inter e tifoso nerazzurro, il laterale mancino si è soprattutto arricchito professionalmente nella stagione trascorsa agli ordini di mister Conte. Ora però è tornato in quella Firenze che gli ha permesso di raggiungere la Nazionale e, presto, firmerà anche un nuovo contratto: il rinnovo dovrebbe portare l'accordo a scadenza 2024, con uno stipendio che salirebbe a 1,5 milioni a stagione.