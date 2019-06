BIRAGHI, Ko nella rifinitura: in dubbio per la Grecia

Si ferma Cristiano Biraghi. Nella partitella di rifinitura, tenuta alla vigilia di Grecia-Italia valida per la qualificazione a Euro 2020, il terzino sinistro della Fiorentina ha avuto la peggio in un contrasto di gioco ed è stato costretto ad abbandonare il campo. Difficile, a questo punto, possa scendere in campo domani: al suo posto quasi certamente ci sarà Emerson Palmieri.