BIGICA, La società ha un progetto per me. Iachini...

L'ex tecinco della Fiorentina Emiliano Bigica ha parlato così della Fiorentina attuale e del suo futuro: "Voglio provare ad arrivare più in alto possibile e per farlo dovevo lasciare il campionato Primavera. La società mi ha detto che ha un progetto per me e sono ancora lieto di far parte della famiglia Fiorentina ancora. Credo che mi aiuteranno a trovare un'altra squadra. Io al posto di Iachini? Mi auguro che non succeda per Beppe e la squadra. Quando Pioli si dimise i dirigenti pensarono a me e sarei stato molto orgoglioso e felice di guidare la prima squadra. Sulla Fiorentina di ora? Ha un mix di giocani importanti. Per me ci sono tutte le carte in regole per tirarsi fuori da questa situazione. Serve uno sforzo mentale da parte di tutti".