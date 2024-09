BERTOLUCCI, In Italia per rifare uno stadio ci vogliono 20 anni

FirenzeViola.it

L'ex tennista Paolo Bertolucci, grande tifoso del Milan, ha parlato ai taccuini de L'Arena della squadra rossonera e della questione stadio a Milano: "Direi malino. Sono finiti i tempi dei vari mecenati. Penso a Moratti dell’Inter o a Silvio Berlusconi - ha esordito il vincitore della Coppa Davis nel 1976 -. Loro per amore ci mettevano i soldi di tasca propria. Ora ci sono i fondi ma chi li gestisce deve rendere conto a chi ha investito denari nei club. Non si possono fare sempre spese pazze senza avere ritorno. E poi in Italia siamo ridicoli. Per rifare uno stadio ci vogliono vent’anni. Ecco perchè siamo così indietro.