Bergomi: "L'Inter avrà un po' di pressione a giocare dopo al Napoli. Manca il contributo delle alternative"

A Sky Sport, in avvicinamento a Inter-Fiorentina, il noto opinionista ed ex difensore nerazzurro Giuseppe Bergomi ha parlato così del momento della squadra di Inzaghi: "Giocare dopo il Napoli? La pressione c'è, ma l'Inter ha quasi sempre giocato dopo, sia l'anno scorso che quest'anno. Squadre come i nerazzurri devono solo pensare a vincere, indipendentemente dai risultati delle altre avversarie. Domani affronteranno la Fiorentina, che giovedì ha già messo in difficoltà la squadra di Inzaghi con una preparazione tattica molto attenta. Le difficoltà in attacco dell'Inter non sono tanto una questione di gol, quanto di prestazioni.

Inzaghi continua a puntare su Thuram e Lautaro, ed è comprensibile perché stanno bene, ma servirebbe qualcosa di più dalle alternative. Dietro invece l'assenza di Acerbi ha inciso nelle rotazioni, soprattutto per Bastoni e Dimarco, che sono molto sollecitati. L'Inter sfrutta molto quella fascia di campo, ma quei due ragazzi hanno giocato tantissimo e sappiamo che spendono molte energie, tanto che spesso vengono sostituiti al 60’".