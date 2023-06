BERARDI, Sarri chiederà a Lotito di fare un tentativo

FirenzeViola.it

Maurizio Sarri aspetta l'incontro con Claudio Lotito per dettare le strategie sul mercato. Il tecnico insiste per Domenico Berardi e chiederà al presidente di tentare un assalto da mission impossible. Che Berardi sia il sogno per l'attacco di Sarri non è una novità, il problema è rappresentato dai costi ma non è l'unico: la novità - scrive Il Corriere dello Sport - è che il giocatore non è convinto della destinazione. Sarri spera comunque in un tentativo, Carnevali lo valuta circa 30 milioni di euro, con una contropartita il prezzo potrebbe scende a 25 milioni, sempre che sia accettata. Sarri e il presidente devono vedersi per definire le strategie finali.

Berardi è una richiesta, ad oggi resta un sogno complicato. Ma non è escluso che Lotito faccia un tentativo. Come? Non è chiaro. Deve vendere per acquistare, il mercato è sempre condizionato dall’indice di liquidità bloccato.