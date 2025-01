BENTANCUR, Sta bene ringrazia tutti dall'ospedale: "Grazie!"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Lo spavento è stato grande ma per fortuna sembra essere tutto sotto controllo. Rodrigo Bentancur, ex centrocampista di Juventus e Boca Juniors, si è accasciato a terra all’undicesimo minuto della partita contro il Liverpool disputata ieri sera. L'uruguaiano ha provato a colpire il pallone di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo e, senza alcun contrasto, è caduto ed è rimasto immobile a terra. I medici sono prontamente intervenuti e hanno soccorso il giocatore per diversi minuti prima di trasportarlo fuori dal campo in barella.

Poco fa, il Tottenham ha postato sui social una foto del giocatore in compagnia della moglie: "Tutto bene, ragazzi! Grazie per i messaggi e complimenti per la vittoria!".