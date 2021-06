BENATIA, Per la Juve consiglio Milenkovic e Vlahovic

In un'intervista esclusiva a TuttoJuve.com l'ex-difensore bianconero Medhi Benatia parlando dei possibili colpi di mercato del suo vecchio club ha fatto il nome dei due serbi della Fiorentina, Nikola Milenkovic e Dusan Vlahovic, consigliandoli per la nuova Juve di Allegri: " Milenkovic mi piace molto, Locatelli è di qualità e nel Sassuolo mi ha convinto, poi in avanti stravedo per Vlahovic.Sembra una macchina da gol, forte fisicamente ed è come Haaland. Sarebbe una cosa in più per questa Juventus che punta a tornare ad essere la prima in Italia".