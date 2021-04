BENASSI, Il ricordo e l'addio al nonno. E una promessa...

Bella dedica di Marco Benassi al nonno scomparso in queste ore. Una dedica di amore e riconoscenza verso il nonno con cui è cresciuto e che lo ha accompagnato nei suoi primi passi da calciatore: "Se sono dove sono come ti ho sempre detto la metà dei meriti è tutta tua..alle partite della domenica c eri SEMPRE,in casa o fuori casa,ti mettevi in un angolino da solo perché non volevi che nessuno ti vedesse,ma io appena entrato in campo eri la prima persona che cercavo e ti trovavo sempre". E oltre al bel ricordo Marco fa una promessa al nonno: "A luglio tornerò più forte di prima..perché non ho mai mollato e mai lo farò proprio come mi hai insegnato tu".