BELTRAN, Abbiamo fatto pochi errori, e sono costati cari

Lucas Beltran, attaccante viola, dopo la sconfitta casalinga contro l'Udinese si è espresso così ai media ufficiali della Fiorentina: "È davvero un peccato. Non avevamo fatto un brutto primo tempo, e neanche un brutto secondo tempo. Ma abbiamo fatto qualche errore che abbiamo pagato carissimo. Volevamo dare una piccola gioia alla nostra gente prima di Natale, dispiace".

Dispiace per la battuta d'arresto proprio prima del Natale, quando tornava anche Bove con voi.

"Siamo una squadra che lavora forte tutti i giorni. Abbiamo fatto una gara buona, in due momenti però abbiamo sbagliato atteggiamento. Per il resto è stata fatta una buona gara, ora dobbiamo continuare a lavorare bene, come abbiamo sempre fatto. Sappiamo di essere un grande gruppo, che vuole restare lassù e lottare per grandi traguardi".

Lei è comunque è sempre uno che lotta su ogni pallone.

"La mia caratteristica è quella. Andare a lottare, pressare su ogni pallone. Uno lotta anche perché vuole giocare di più per la squadra, lo farò sempre. Dobbiamo continuare a lavorare forte e adesso arriva una partita speciale per tutti".

Adesso arriva la Juventus.

"Sappiamo che sarà una gara difficile, dobbiamo migliorare tante cose e lo faremo in settimana. Anche perché sappiamo che è un match speciale per tutti".