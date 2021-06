BELDÌ, Ora spero in Ranieri. E che resti Antognoni

Il regista televisivo Paolo Beldì, notoriamente tifoso della Fiorentina, ha parlato a TMW Radio dell'addio a Gattuso: "Vorrei dimenticare questa vicenda. Forse ci sarà il record mondiale di richiamata, con Iachini di nuovo in panchina (scherza, ndr). La notizia mi ha rovinato la partita della Nazionale. Mi fido di Commisso? Fino a prova contraria sì. Mi dispiace ci sia stato quel problema con la stampa un mese fa. Mi sembra serio, vuole investire soldi, come con il Viola Park. Dico però che ho sentito voci che danno per vicino l'addio anche di Antognoni. Spero non sia così. Nuovo tecnico? Vedrei bene Ranieri perché ha avuto presidenti con un certo carattere. Sa trattare con personalità 'invasive'".