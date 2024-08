BBC, Per la porta i viola sono interessati a Petrovic

© foto di luciana.magistrato

La Fiorentina lavora per trovare un nuovo portiere a Raffaele Palladino per la nuova stagione. In queste ore il nome più caldo per la porta viola è quello di David De Gea, ma non è l'unico. Come riportato sul sito ufficiale della BBC, i viola sono interessati al portiere del Chelsea Djordje Petrovic. L'estremo difensore serbo, alla sua prima stagione con il Chelsea ha collezionato 31 presenze.

Arrivato al club londinese per 12,5 milioni di sterline dal New England Revolution, il classe 1999 non sembra rientrare nelle grazie del nuovo allenatore Enzo Maresca. Quindi il Chelsea avrebbe deciso di cederlo in prestito. Oltre alla Fiorentina, anche lo Strasburgo sarebbe interessato al portiere e il club francese è in mano allo stesso gruppo proprietario del Chelsea.