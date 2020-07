BASILE, Commisso non può sbagliare tecnico

Massimo Basile, corrispondente da New York del Corriere dello Sport ha parlato della questione allenatore della Fiorentina: "Dalla scelta dell'allenatore si capirà tutto il progetto, perché parte dal messaggio che viene lanciato. Iachini, intendiamoci, lo conosco ed è un ottimo istruttore di calcio. Quando però ricorda i numeri della difesa e i miglioramenti fatti con lui dai giocatori, fa capire che lui considera questa stagione straordinaria per i risultati ottenuti, e questo deve far pensare. Magnifica un calcio che non piace, dovrebbe dire semmai che questa squadra può dare di più. Poi si rischia di bruciarlo subito. Io mi aspetto che il giorno dopo la fine del campionato la Fiorentina dica cosa farà. Commisso è sentimentalmente colpito da Iachini, ma razionalmente pensa a soluzioni di altro tipo. Il fatto di aspettare la fine della stagione è proprio una forma di rispetto verso l’attuale allenatore. Juric? Piaceva a una parte della dirigenza, sulla scia di un progetto stile Atalanta con Gasperini. Ma qui a NY c’erano dei dubbi dettati dal fatto che questo è stato il primo anno in cui Juric ha fatto bene. E il tecnico del Verona ha percepito questi dubbi e ha deciso di rimanere dov’è. Commisso non vuole sbagliare, io non mi aspetto un big internazionale alla Pochettino o alla Benitez, ma con l’appoggio di tutta la città deve assolutamente alzare l’asticella e scegliere il primo vero allenatore della sua gestione”.